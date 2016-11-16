НБА. «Кливленд» - «Торонто», «Майами» - «Атланта» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Матч
Место и дата
16 ноября 03:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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