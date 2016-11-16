Юрий Циммерман: Уровень высшей лиги стал очень высоким

Нападающий МФК «Спартак» Юрий Циммерман подвел итоги первой части первенства России в высшей лиге.



- Первую часть первенства оценить достаточно сложно. Четкого рисунка игры у нас пока не видно, так как в этом сезоне состав был сильно обновлен. Очень приятный момент, что даже с не самой качественной игрой мы одержали пять побед, уступив лишь смоленскому «Автодору».

- Что скажете об уровне высшей лиги, которая претерпела серьезную реорганизацию в этом сезоне?

- География турнира стала намного шире, а уровень очень высоким. Смоленский «Автодор» и астраханский «Хазар» серьезно прибавили, питерский «Политех» пришел из Суперлиги и имеет очень качественный состав. «Алмаз-АЛРОСА» также не опускается ниже своего уровня, так что нас ждёт очень интересный сезоне – цитирует Циммермана официальный сайт АМФР.