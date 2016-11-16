Рон Деннис покинул «Макларен»

Председатель и главный исполнительный директор McLaren Group Рон Деннис покинул занимаемые должности. Об этом сообщает Autosport.

Рон Деннис начал работать в «Макларене» в 1980-м году, однако спустя 36 лет большинство акционеров выступило за то, чтобы отстранить англичанина от должности до того, как его контракт истечет в январе.

На прошлой неделе Деннис безуспешно пытался наложить запрет Верховного суда на действия акционеров, чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию.