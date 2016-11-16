Рон Деннис покинул «Макларен»
Председатель и
главный исполнительный директор McLaren Group Рон Деннис покинул занимаемые
должности. Об этом сообщает Autosport.
Рон Деннис начал работать в «Макларене»
в 1980-м году, однако спустя 36 лет большинство акционеров выступило за то,
чтобы отстранить англичанина от должности до того, как его контракт истечет в
январе.
На
прошлой неделе Деннис безуспешно пытался наложить запрет Верховного суда на
действия акционеров, чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию.
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