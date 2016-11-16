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Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящей

Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Нападающий «Динамо» Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково. 
«Честно говоря, я не видел полностью ни одной игры «Норильского никеля», но знаю его результаты. В частности, команда неплохо проявила себя во встрече с «Диной». В составе норильчан сейчас играет Николай Канивец – известный бомбардир, который проводит хороший сезон.

Кроме всего прочего, норильская команда всегда настраивается на нас особым образом. И за те семь лет, что я нахожусь в России, никогда игры с «Никелем» не давались нам легко. Я уверен, что это противостояние будет настоящей битвой», - цитирует Фернандиньо официальный сайт АМФР.

«Динамо» занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 17 очков в 11 играх.

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