Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящей
Нападающий «Динамо»
Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским
никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково.
«Честно говоря, я не видел полностью ни одной игры «Норильского никеля», но знаю его результаты. В частности, команда неплохо проявила себя во встрече с «Диной». В составе норильчан сейчас играет Николай Канивец – известный бомбардир, который проводит хороший сезон.
Кроме всего
прочего, норильская команда всегда настраивается на нас особым образом. И за те
семь лет, что я нахожусь в России, никогда игры с «Никелем» не давались нам
легко. Я уверен, что это противостояние будет настоящей битвой», - цитирует
Фернандиньо официальный сайт АМФР.
«Динамо»
занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 17 очков в 11 играх.