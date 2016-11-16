Этот день в истории: Полу Скоулзу исполнилось 42 года
Сегодня
отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.
Ему исполнилось 42 года.
Вся клубная
карьера Скоулза прошла в одном клубе. В составе «МЮ» он 11 раз становился
чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок
Англии, дважды – Кубок английской лиги. Дважды становился победителем Лиги чемпионов.
Также пять раз побеждал в Суперкубке Англии, по разу выигрывал
Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Считается одним из лучших
игроков в истории клуба.
За «Манчестер
Юнайтед» Скоулз провел 499 матчей и забил 107 мячей. В составе сборной Англии
он провел 66 матчей и забил 14 мячей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически