Этот день в истории: Полу Скоулзу исполнилось 42 года

Сегодня отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз. Ему исполнилось 42 года.

Вся клубная карьера Скоулза прошла в одном клубе. В составе «МЮ» он 11 раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, дважды – Кубок английской лиги. Дважды становился победителем Лиги чемпионов. Также пять раз побеждал в Суперкубке Англии, по разу выигрывал Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Считается одним из лучших игроков в истории клуба.

За «Манчестер Юнайтед» Скоулз провел 499 матчей и забил 107 мячей. В составе сборной Англии он провел 66 матчей и забил 14 мячей.