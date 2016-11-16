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Этот день в истории: Полу Скоулзу исполнилось 42 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз. Ему исполнилось 42 года.

Вся клубная карьера Скоулза прошла в одном клубе. В составе «МЮ» он 11 раз становился чемпионом Англии,  трижды выигрывал Кубок Англии, дважды – Кубок английской лиги.  Дважды становился победителем Лиги чемпионов. Также пять раз побеждал в Суперкубке Англии, по разу выигрывал Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Считается одним из лучших игроков в истории клуба.

За «Манчестер Юнайтед» Скоулз провел 499 матчей и забил 107 мячей. В составе сборной Англии он провел 66 матчей и забил 14 мячей.

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