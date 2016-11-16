Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус0 : 1Вашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль2 : 3Флорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Этот день в истории. Оксане Баюл исполнилось 39 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Ей исполнилось 39 лет.

Оксана Баюл выступала в одиночном катании. Она является первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины – в 1994 году она завоевала золото на Играх в Лиллехаммере. Также становилась чемпионкой мира, чемпионкой Украины (дважды), победительницей «Скейт Америка». Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.

После завершения карьеры проживает в США. Имела проблемы с алкоголизмом, но сумела преодолеть их. Принимала участие в ледовых шоу, занималась бизнесом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение