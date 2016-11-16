Этот день в истории. Оксане Баюл исполнилось 39 лет
Сегодня
отмечает день рождения известная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка
Оксана Баюл. Ей исполнилось 39 лет.
Оксана Баюл
выступала в одиночном катании. Она является первой олимпийской чемпионкой в
истории независимой Украины – в 1994 году она завоевала золото на Играх в
Лиллехаммере. Также становилась чемпионкой мира, чемпионкой Украины (дважды),
победительницей «Скейт Америка». Двукратный серебряный призер чемпионатов
Европы.
После
завершения карьеры проживает в США. Имела проблемы с алкоголизмом, но сумела
преодолеть их. Принимала участие в ледовых шоу, занималась бизнесом.
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