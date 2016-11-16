Этот день в истории. Оксане Баюл исполнилось 39 лет

Сегодня отмечает день рождения известная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Ей исполнилось 39 лет.

Оксана Баюл выступала в одиночном катании. Она является первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины – в 1994 году она завоевала золото на Играх в Лиллехаммере. Также становилась чемпионкой мира, чемпионкой Украины (дважды), победительницей «Скейт Америка». Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.

После завершения карьеры проживает в США. Имела проблемы с алкоголизмом, но сумела преодолеть их. Принимала участие в ледовых шоу, занималась бизнесом.