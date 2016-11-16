Гол Месси помог Аргентине обыграть Колумбию
Матч 12-го
тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Колумбии
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу аргентинцев.
Счет в матче
на десятой минуте ударом со штрафного открыл Лионель Месси. Второй мяч в активе
Лукаса Пратто, в концовке матча отличился Анхель Ди Мария.
Аргентинцы
набрали 19 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Эта позиция не
дает прямого выхода на чемпионат мира, но та команда, которая финиширует пятой,
сыграет межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ. Колумбийцы расположились
следом и идут шестыми – 18 очков.
ЧМ-2018.
Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
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