Гол Месси помог Аргентине обыграть Колумбию

Матч 12-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Колумбии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу аргентинцев.

Счет в матче на десятой минуте ударом со штрафного открыл Лионель Месси. Второй мяч в активе Лукаса Пратто, в концовке матча отличился Анхель Ди Мария.

Аргентинцы набрали 19 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Эта позиция не дает прямого выхода на чемпионат мира, но та команда, которая финиширует пятой, сыграет межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ. Колумбийцы расположились следом и идут шестыми – 18 очков.

ЧМ-2018. Квалификация

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12-й тур