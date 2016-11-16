Сергей Шишкарев: Пока не решили, будем ли подавать заявку на Евро-2022 совместно с Белоруссией

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о заявке на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года. Ранее планировалось, что Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на проведение турнира.

– Я подтверждаю наши намерения провести турнир. Но формализованная заявка в Европейскую федерацию пока не отправлена. У нас еще есть время, здесь мы также в графике. На этой неделе пройдут выборы в Европейскую федерацию гандбола (EHF). Будет полностью обновлено руководство: президент, вице-президенты, исполком, состав комиссий. Ориентировочно решение по чемпионату Европы 2022 года исполком EHF примет летом следующего года. Также у нас пока нет окончательного решения, будет ли это совместная заявка с Белоруссией. Еще до Олимпиады Виталий Леонтьевич (Мутко), будучи министром спорта, предлагал провести турнир самостоятельно. Теперь в связи с возвращением популярности гандбола мы еще больше солидарны с этим мнением, – сказал Шишкарев в интервью «Советскому спорту».