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Карякин и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.

Четвертая партия встречи, которая проходит в Нью-Йорке, как и предыдущие, завершилась вничью. Россиянин играл  белыми фигурами. Соперники согласились на ничью после 94-го хода белых.  По итогам четырех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 2:2.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк.  Призовой фонд матча – один миллион долларов.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.


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