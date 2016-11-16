Карякин и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира

Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.

Четвертая партия встречи, которая проходит в Нью-Йорке, как и предыдущие, завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью после 94-го хода белых. По итогам четырех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 2:2.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.