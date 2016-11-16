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Сергей Шишкарев: Как руководитель федерации просто обязан подтягивать мужской гандбол

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев объяснил, почему объявил 2017-й год годом мужского гандбола. 

– Женский гандбол уже доказал свою состоятельность. Мы выступили на самом высоком уровне с самым высоким результатом. А как руководитель федерации я просто обязан подтягивать и мужской гандбол, в том числе и публично обращая внимание на возможные успехи и будущие достижения наших мужских команд. Еще одна причина такого решения в том, что 2017-й год начинается мужским чемпионатом мира. Получается, в начале года нас сразу ждет главный турнир двухлетия. Также я вижу, что у нас серьезная, амбициозная команда, в состав которой входят опытные игроки. И некоторым из них надо думать о том, что этот чемпионат мира может стать последним в их игровой карьере. Например, для Тимура Дибирова, Сергея Горбока, Саши Черноиванова. Им нужно ставить задачу успешного выступления во Франции. Также мы хотим, чтобы и наши клубы звучали в Европе. Поэтому при создании программы гандбола мы действительно хотим обратить внимание на мужчин. Ведь если взять историю, мужчины у нас даже более титулованные, чем женщины, – сказал Шишкарев в интервью «Советскому спорту».

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