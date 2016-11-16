Сергей Шишкарев: Закончим упражнения клубов в знании судейского райдера
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о запуске новой женской лиги.
– Простая смена вывески нам не нужна. Кого нам обманывать? Самое главное изменение – это иные финансовые основы функционирования. Новая лига станет комплексным маркетинговым продуктом с принципиально иным отношением телевидения, рекламодателей и спонсоров. Также это другой уровень организации соревнований, зрелищности, организации судейства. Мы пытаемся добиться независимости судейского корпуса и отвязать судей от клубов, чтобы закончить упражнения клубов в знании судейского райдера: кто какой прожарки мясо любит, или кто какое вино предпочитает. Весь этот комплекс мер позволит сделать качественный чемпионат с точки зрения спорта, профессионализма и того, что зрители увидят на площадке, – сказал Шишкарев в интервью «Советскому спорту».