Сергей Шишкарев: Закончим упражнения клубов в знании судейского райдера

Сергей Шишкарев: Пока не решили, будем ли подавать заявку на Евро-2022 совместно с Белоруссией

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о заявке на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года. Ранее планировалось, что Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на проведение турнира.