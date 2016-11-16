Сборная Чили обыграла Уругвай, Санчес сделал дубль
Матч 12-го тура
южноамериканской квалификации чемпионата мира 2018 года между сборными Чили и
Уругвая завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу чилийцев.
Дубль в составе победителей сделал Алексис Санчес. Также отличился Эдуардо Варгас. У уругвайцев гол в активе Эдинсона Кавани.Сборная Чили набрала 20 очков и занимает четвертое место. У сборной Уругвая 23 очка и второе место.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
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