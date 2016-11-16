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Андрей Кобелев: Победа над Румынией – плюс в любом случае

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Румыния. Напомним, что россияне победили со счетом 1:0.

«Победа над Румынией ─ плюс в любом случае. В последнем матче сборной в 2016 году надо было снять напряжение после предыдущих неудачных встреч. Тенденция футбола, в частности на чемпионате Европы — 2016, показывает, что главное в футболе не владеть мячом, а выигрывать. В первую очередь следует обезопасить свои ворота и за счет быстрых атак забивать мячи.

Команда играла «вторым номером»? Не стал бы акцентировать внимание на владении. Нужно следить за построением линий», - цитирует Кобелева «Спорт день за днем».

Сборная России в Грозном на «Ахмат-Арене» с минимальным счетом обыграла команду Румынии со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил на второй компенсируемой минуте полузащитник хозяев поля Магомед Оздоев.

В составе сборной Румынии приняли участие два игрока РФПЛ Андрей Перепелицэ («Ростов») и Георге Грозав («Терек»).

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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