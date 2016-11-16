«Каролина» дома минимально обыграла «Сан-Хосе»

Гэри Беттмэн: МОК говорит, что решение за нами, а мы платить не собираемся

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о переговорах с МОК по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.