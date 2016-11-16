«Каролина» дома минимально обыграла «Сан-Хосе»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сан-Хосе» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Каролины».
В составе
победителей единственный гол в активе Юакима Нордстрема. «Каролина» идет 15-й
на Востоке – 14 очков. У «Сан-Хосе» 18 очков и четвертое место на Западе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Сан-Хосе - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Нордстрем (Сталберг), 50:48 (1:0).
Место и дата
16 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически