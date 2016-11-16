Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в Суперсерии

Молодежная сборная России (U-20) проиграла в пятом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступила сборную юниорской лиге Квебека со счетом 0:4.

В составе победителей отличились Жюльен Готье, который сделал дубль, Николя Руа и Томас Шабо. После этой игры россияне уступают в серии со счетом 2:3.

В заключительном матче сборная России вновь сыграет с юниорской лигой Квебека. Матч состоится 18 ноября и тоже начнется в 03:00 по Москве.

Суперсерия. Пятый матч