«Вашингтон» в овертайме уступил «Коламбусу»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Зак Веренски и Кэм Аткинсон, забросивший решающую шайбу в овертайме. У «Вашингтона» гол в активе Никласа Бэкстрема. Российские игроки гостей Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Коламбус» набрал 18 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Вашингтона» 20 очков и четвертое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат