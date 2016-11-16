«Торонто» обыграл «Нэшвилл», ван Римсдайк сделал хет-трик.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Торонто».
В составе победителей три шайбы забросил Джеймс ван
Римсдайк. Также отличились Митчелл Марнер, Лео Комаров и Вильям Нюландер. У «Нэшвилла»
шайбы забрасывали Джеймс Нил и Виктор Арвидссон.
«Торонто» набрал 17 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Нэшвилла» 15 очков и девятое место на Западе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Нэшвилл - 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Голы:
Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:04 (1:0). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 14:04 (2:0). Нил (Экхольм, Джохансен), 17:53 (2:1). ван Римсдайк (Ханвик, Бозак), 27:52 (3:1). Арвидсон (Уилсон), 36:09 (3:2). Комаров (Маринчин, Браун), 47:18 (4:2). ван Римсдайк (Марнер), 53:38 (5:2). Нюландер 55:23 (6:2).
Место и дата
16 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция