«Филадельфия» уступила «Оттаве» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Оттавой» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.

В составе хозяев отличились Ник Казинс и Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился. У «Оттавы» шайбы забрасывали Марк Стоун и Кайл Туррис, решающий буллит в активе Эрика Карлссона.

«Оттава» набрала 21 очко и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 17 очков и 13-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат