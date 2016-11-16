«Филадельфия» уступила «Оттаве» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Оттавой» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.
В составе хозяев отличились Ник Казинс и Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился. У «Оттавы» шайбы забрасывали Марк Стоун и Кайл Туррис, решающий буллит в активе Эрика Карлссона.
«Оттава» набрала 21 очко и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 17 очков и 13-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Оттава - 2:3 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Казинс 5:14 (1:0). Стоун (Мето), 27:09 (1:1). Раффль (Дель Зотто, Уайс), 33:18 (2:1). Туррис (Карлссон), 58:01 (2:2).
Победный буллит:
Карлссон - 2:3.
Место и дата
16 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция