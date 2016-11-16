«Монреаль» без Радулова в овертайме уступил «Флориде»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Флоридой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матч – 4:3 в пользу «Флориды».
В составе хозяев отсутствовал российский нападающий Александр Радулов – он пропустил этот матч из-за болезни. Другие россияне Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились. Забивали у «Монреаля» Макс Пасьоретти, Давид Деарне и Пол Байрон. У «Флориды» отличились Алекс Петровик, Кайл Рау, Денис Мальгин и Аарон Экблад.
«Монреаль» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 28 очков. У «Флориды» 17 очков и десятое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Флорида - 3:4 О.Т. (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Пачиоретти (Деарнэ, Больё), 2:12 (1:0). Петрович 5:04 (1:1). Рау (Матесон), 15:22 (1:2). Деарнэ (Марков, Терри), 24:22 (2:2). Мальгин (Сивиур, Гриффит), 37:42 (2:3). Байрон (Гальченюк, Галлахер), 45:46 (3:3). Экблад (Йокинен, Трочек), 62:59 (3:4).
Место и дата
16 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция