«Монреаль» без Радулова в овертайме уступил «Флориде»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Флоридой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матч – 4:3 в пользу «Флориды».

В составе хозяев отсутствовал российский нападающий Александр Радулов – он пропустил этот матч из-за болезни. Другие россияне Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились. Забивали у «Монреаля» Макс Пасьоретти, Давид Деарне и Пол Байрон. У «Флориды» отличились Алекс Петровик, Кайл Рау, Денис Мальгин и Аарон Экблад.

«Монреаль» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 28 очков. У «Флориды» 17 очков и десятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат