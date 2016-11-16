Дубль Кучерова и гол Нестерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Тампы».

Значительный вклад в победу «Тампы-Бэй» внесли российские игроки. Так, Никита Нестеров забросил одну шайбу, а Никита Кучеров – две. Также эти игроки вместе с Валерием Наместниковым заработали баллы за ассисты. Еще один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Детройта» отличились Франс Нильсен, Райан Спроул и Хенрик Зеттерберг.

«Детройт» с 17-ю очками идет 12-м на Востоке. У «Тампы» 21 очко и пятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

