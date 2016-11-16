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Дубль Кучерова и гол Нестерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Тампы».

Значительный вклад в победу «Тампы-Бэй» внесли российские игроки. Так, Никита Нестеров забросил одну шайбу, а Никита Кучеров – две. Также эти игроки вместе с Валерием Наместниковым заработали баллы за ассисты. Еще один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Детройта» отличились Франс Нильсен, Райан Спроул и Хенрик Зеттерберг.

«Детройт» с 17-ю очками идет 12-м на Востоке. У «Тампы» 21 очко и пятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Детройт - Тампа-Бэй - 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Голы:

Кучеров (N. Nesterov, Наместников), 3:30 (0:1). Стэмкос (Хедман, Кучеров), 6:09 (0:2). Нильсен (Гленденинг), 18:41 (1:2). N. Nesterov (Филппула, Наместников), 41:29 (1:3). Спрул (Грин, Нюквист), 47:12 (2:3). Зеттерберг (Манта, Спрул), 49:38 (3:3). Кучеров (Джонсон, Кобёрн), 58:50 (3:4).

Место и дата

16 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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