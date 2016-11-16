«Сент-Луис» обыграл «Баффало», Тарасенко заработал одно очко за «ассист»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей отличились Робби Фаббри, Джейден Шварц, Кайл Бродзяк и Скотт Апшолл. Очко за результативную передачу заработал россиянин Владимир Тарасенко. У «Баффало» единственный гол в активе Сэма Райнхата. Хозяева с 19 очками идут пятыми на Западе. У гостей 14 очков и 15-е место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Баффало - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Рейнхарт (Моулсон, Окпосо), 7:55 (0:1). Фаббри (Тарасенко, Шаттенкирк), 10:58 (1:1). Шварц (Шаттенкирк, Яшкин), 40:44 (2:1). Бродзяк (Ривз, Парайко), 42:19 (3:1). Апшолл (Перрон, Парайко), 58:34 (4:1).
Место и дата
16 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция