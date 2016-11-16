Бразилия на выезде обыграла Перу
Матч 12-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 между сборными Перу и Бразилии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу бразильцев.
Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 58-й минуте отличился Габриэль Жезус, а на 78-й окончательный счет установил Ренату Аугусту.
Бразилия набрала 27 очков и лидирует в турнирной таблице. У
перуанцев 14 очков и восьмое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Место и дата
16 ноября 05:15, , Онлайн-трансляция
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