Очередная ничья Карякина и Карлсена, Месси забивает и выигрывает, хоккейная «молодежка» проиграла в Канаде. Все новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра среды.
1.
Товарищеский матч с громкой вывеской состоялся в Милане: Италия – Германия.
Увы, грандам мирового футбола забить так и не удалось – нулевая ничья.
2. По другому
сценарию прошел еще один «товарняк». Англия принимала Испанию и до 89-й минуте
комфортно вела со счетом 2:0. А затем испанцы в самой концовке матча забили два
мяча и спаслись от поражения в лучших традициях британского футбола.
3. Также
состоялись еще несколько любопытных матчей.
Украина Андрея Шевченко вновь победила – вслед за Финляндией в ЧМ-2018
была повержена Сербия со счетом 2:0. Французы дома не сумели обыграть
ивуарийцев, а Хорватия одержала крупную победу над Северной Ирландией.
4. Продолжает
победное шествие по Итоговому турниру АТР Новак Джокович. Во втором матче серб
обыграл Милоша Раонича. Победа получилась нелегкой, хоть и в двух сетах, но оба
раза с тай-брейками. В своей группе Новак остается лидером и уже заработал
выход в полуфинал
5. Хабиб
Нурмагомедов хочет биться под эгидой UFC, но только за титул. На меньшее он не согласен. По крайней мере, это
утверждает его менеджер Али Абдель-Азиз.
6. Сборная
Аргентины пытается все же пробиться на чемпионат мира. Важная победа над
Колумбией со счетом 3:0 и гол Лионеля Месси. Шансы еще есть.
7. А вот Сергей Карякин и Магнус Карлсен пока что играют исключительно вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам. Четвертая партия длилась почти пять часов, в итоге соперники все же согласились на ничью. Кто прервет ничейную серию – вопрос пока остается открытым.
8. Двукратный чемпион Южной Америки сборная Чили продолжает двигаться к выходу в финальную стадию чемпионата мира. На сей раз повержены уругвайцы.
9. Не очень радостные новости из Канады. Там российская хоккейная «молодежка» проиграла юниорской лиге Квебека. У сборной России будет шанс взять реванш через двое суток, когда состоится еще одна игра этих команд.
10. Александр Овечкин
и его российские партнеры по «Вашингтону» на сей раз не смогли спасти свою команду от поражения в
матче с «Коламбусом». А Александр Радулов и вовсе не играл. Форвард заболел, и
тренерский штаб дал ему отдохнуть.
11. А вот в «Тампе»
сегодня россияне проявили себя наилучшим образом. Никита Кучеров и Никита
Нестеров и сами забивали, и ассистировали другим, чем внесли существенный вклад
в победу команды.
12. В отличие от своих заклятых соперников аргентинцев, бразильцы уверенно идут навстречу мундиалю. На этот раз уверенно побеждена команда Перу.
Именинники дня: Пол Скоулз (42 года), Оксана Баюл (39 лет).
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