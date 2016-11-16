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Очередная ничья Карякина и Карлсена, Месси забивает и выигрывает, хоккейная «молодежка» проиграла в Канаде. Все новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра среды.

1. Товарищеский матч с громкой вывеской состоялся в Милане: Италия – Германия. Увы, грандам мирового футбола забить так и не удалось – нулевая ничья. 

2. По другому сценарию прошел еще один «товарняк». Англия принимала Испанию и до 89-й минуте комфортно вела со счетом 2:0. А затем испанцы в самой концовке матча забили два мяча и спаслись от поражения в лучших традициях британского футбола. 

3. Также состоялись еще несколько любопытных матчей.  Украина Андрея Шевченко вновь победила – вслед за Финляндией в ЧМ-2018 была повержена Сербия со счетом 2:0. Французы дома не сумели обыграть ивуарийцев, а Хорватия одержала крупную победу над Северной Ирландией. 

4. Продолжает победное шествие по Итоговому турниру АТР Новак Джокович. Во втором матче серб обыграл Милоша Раонича. Победа получилась нелегкой, хоть и в двух сетах, но оба раза с тай-брейками. В своей группе Новак остается лидером и уже заработал выход в полуфинал

5. Хабиб Нурмагомедов хочет биться под эгидой UFC, но только за титул. На меньшее он не согласен. По крайней мере, это утверждает его менеджер Али Абдель-Азиз.

6. Сборная Аргентины пытается все же пробиться на чемпионат мира. Важная победа над Колумбией со счетом 3:0 и гол Лионеля Месси. Шансы еще есть.

7. А вот Сергей Карякин и Магнус Карлсен пока что играют исключительно вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам. Четвертая партия длилась почти пять часов, в итоге соперники все же согласились на ничью. Кто прервет ничейную серию – вопрос пока остается открытым.

8. Двукратный чемпион Южной Америки сборная Чили продолжает двигаться к выходу в финальную стадию чемпионата мира. На сей раз повержены уругвайцы.

9. Не очень радостные новости из Канады. Там российская хоккейная «молодежка» проиграла юниорской лиге Квебека. У сборной России будет шанс взять реванш через двое суток, когда состоится еще одна игра этих команд.

10. Александр Овечкин и его российские партнеры по «Вашингтону» на сей раз не смогли спасти свою команду от поражения в матче с «Коламбусом». А Александр Радулов и вовсе не играл. Форвард заболел, и тренерский штаб дал ему отдохнуть.

11. А вот в «Тампе» сегодня россияне проявили себя наилучшим образом. Никита Кучеров и Никита Нестеров и сами забивали, и ассистировали другим, чем внесли существенный вклад в победу команды.

12. В отличие от своих заклятых соперников аргентинцев, бразильцы уверенно идут навстречу мундиалю. На этот раз уверенно побеждена команда Перу.

Именинники дня: Пол Скоулз (42 года), Оксана Баюл (39 лет).

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