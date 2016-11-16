Кучеров стал одним из лидеров бомбардирской гонки в НХЛ
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в гостевом матче с «Детройтом» оформил голевой дубль и отдал одну результативную передачу.
Таким образом, спортсмен из РФ стал одним из лидеров регулярного чемпионата НХЛ по результативности. На данный момент в активе нападающего 21 очко и он делит верхнюю строчку в списке бомбардиров с форвардом «Виннипега» Марком Шайфли.
На втором месте расположились еще один игрок «Тампы» Стивен Стэмкос, а также форвард «Далласа» Тайлер Сегин (по 20 очков), на третьем – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Отметим, что игровой день в НХЛ продолжается и в списке бомбардиров возможны изменения.
Матч
Детройт - Тампа-Бэй - 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
Голы:
Кучеров (N. Nesterov, Наместников), 3:30 (0:1). Стэмкос (Хедман, Кучеров), 6:09 (0:2). Нильсен (Гленденинг), 18:41 (1:2). N. Nesterov (Филппула, Наместников), 41:29 (1:3). Спрул (Грин, Нюквист), 47:12 (2:3). Зеттерберг (Манта, Спрул), 49:38 (3:3). Кучеров (Джонсон, Кобёрн), 58:50 (3:4).
Место и дата
16 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция