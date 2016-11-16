Кучеров стал одним из лидеров бомбардирской гонки в НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в гостевом матче с «Детройтом» оформил голевой дубль и отдал одну результативную передачу.



Таким образом, спортсмен из РФ стал одним из лидеров регулярного чемпионата НХЛ по результативности. На данный момент в активе нападающего 21 очко и он делит верхнюю строчку в списке бомбардиров с форвардом «Виннипега» Марком Шайфли.



На втором месте расположились еще один игрок «Тампы» Стивен Стэмкос, а также форвард «Далласа» Тайлер Сегин (по 20 очков), на третьем – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.



Отметим, что игровой день в НХЛ продолжается и в списке бомбардиров возможны изменения.