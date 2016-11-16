32 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Колорадо» нанесли поражение «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая а арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей точными бросками отметились Патрик Виркиох, Рене Бурк, Блейк Комо и Габриэль Ландеског. Единственная шайба для гостей на счету Дастина Брауна.
Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семёе Варламов отразил 32 броска по своим воротам из 33, а защитник Федор Тютин сыграл 19 минут, Никита Задоров — почти 17 минут, нападающий Михаил Григоренко — без малого 9 минут.
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