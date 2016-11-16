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32 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Колорадо» нанесли поражение  «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая а арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась со счетом  4:1 в пользу хозяев. 

В составе победителей точными бросками отметились Патрик Виркиох, Рене Бурк, Блейк Комо и Габриэль Ландеског. Единственная шайба для гостей на счету Дастина Брауна.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семёе Варламов отразил 32 броска по своим воротам из 33, а защитник Федор Тютин сыграл 19 минут, Никита Задоров — почти 17 минут, нападающий Михаил Григоренко — без малого 9 минут.

НХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Колорадо - Лос-Анджелес - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

Виркош (Сёдерберг), 21:10 (1:0). Бурк Р. (Виркош, Рантанен), 21:32 (2:0). Браун (Сетогучи, Дауд), 39:29 (2:1). Комо (Игинла), 51:32 (3:1). Ландеског (Мартинсен), 58:23 (4:1).

Место и дата

16 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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