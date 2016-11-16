«Ливерпуль» продолжает следить за Азмуном и планирует приобрести его в январе

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.



По информации источника, английский клуб продолжает следить за выступлениями форварда «Ростова» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Отмечается, что «красные» сделают предложение по футболисту в январе 2017 года.



В нынешнем сезоне Азмун провел за донской клуб во всех турнирах 15 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего нападающего в 7 млн евро, а его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2018 года.



