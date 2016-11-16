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Йоахим Лев: Матч со сборной Италии – самый настоящий тактический поединок

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничейный результат своей команды в товарищеском матче со сборной Италии (0:0).

«Это был самый настоящий тактический поединок. После игры у нас есть над чем подумать и сделать соответствующие выводы. В первом тайме сборная Германии неплохо действовала в атаке, но после перерыва все пошло иначе. Сборная Италии усилила давление, что сказалось на нашей игре.  

Очень важно, что молодые футболисты получили свой шанс. Мне понравилась их самоотдача, это лучше чем сам результат. Сборная Германии должна быть довольна, поскольку в 2016 году мы неплохо выступили», – цитирует специалиста Goal.

Матч

Италия - Германия - 0:0

Состав

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Дармиан, Ругани, Заппакоста, Бонуччи, Романьоли (Астори, 46), Де Росси, Пароло, Белотти (Сансоне, 87), Эдер (Бернардески, 68), Иммобиле (Дзадза, 88)

Германия: Лено, Хёведес, Мустафи, Хуммельс (Та, 46), Герхардт, Вайгль (Гётце, 71), Гюндоган, Киммих, Горецка (Гнабри, 61), Руди, Мюллер (Волланд, 60)

Предупреждения:

нет - Та, 61; Гюндоган, 85

Судья:

Артур Диаш Соареш (Португалия)

Место и дата

15 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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