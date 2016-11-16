Виллаш-Боаш намерен приобрести в «Шанхай СИПГ» Джона Терри

Новый главный тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Андре-Виллаш Боаш уже строит планы на январское трансферное окно.



Как сообщает Daily Mirror, португальский специалист планирует приобрести в команду защитника «Челси» Джона Терри, с котором знаком по совместной работе в лондонском клубе. Отмечается, что сделка по капитану «синих» может состояться в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел четыре матча в АПЛ (все – в стартовом составе) и две игры в Кубке лиги.





