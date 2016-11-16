Карякин vs Карлсен. Снова ничья

Четвертая партия матча за шахматную корону была сыграна минувшей ночью в Нью-Йорке.



Поначалу борьба шла равная. Специалисты сходились в том, что Сергею Карякину, игравшему белыми, удалась игра за темп. Впрочем, игровая инициатива всё-таки постепенно перешла к черным.



Партия изобиловала огромным количеством интересной борьбы. Черные под занавес наращивали давление. Их король совершил забег через всю доску и обратно. Но на 94-м ходу была зафиксирована ничья.



Позади треть финального матча. Счет 2:2.



Сегодня – день отдыха. В 22.00 по московскому времени в четверг, 17 ноября – пятая партия.