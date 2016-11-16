«Лейкерс» одолели «Бруклин», Мозгов набрал 20 очков

Баскетболисты «Лейкерса» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете обыграли «Бруклин».



Встреча между командами завершилась со счетом 125:118 в пользу хозяев.



Весомый вклад в победу своей команды внес Д'Анджело Расселл, на счету которого 32 очка, а на втором месте по данному показателю расположился российский центровой Тимофей Мозгов (20 баллов). В активе спортсмена из РФ также 6 подборов и одна результативная передача.

В составе «Бруклина» 30 очков и 10 подборов у Брука Лопеса, еще 29 баллов набрал Боян Богданович.

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