ВИДЕО: Хамес повздорил с защитником сборной Аргентины и назвал его ублюдком
Во время матча между сборными Аргентины и Колумбии капитан гостей Хамес Родригес повздорил с защитником хозяев Габриэлем Меркадо.
Отмечается, что представитель «Реала» остался недоволен действиями своего оппонента, который ударил его по ногам и высказал ему претензии. Журналисты газеты Marca утверждают, что Хамес назвал защитника «Севильи» ублюдком. В ответ на это аргентинец назвал Хамеса слабаком, который постоянно оказывает давление на судью.
Напомним, игра состоялась в рамках квалификации ЧМ-2018 и завершилась победой сборной Аргентины (3:0).
Матч
Аргентина - Колумбия - 3:0 (0:0)
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
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