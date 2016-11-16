Бывший вице-губернатор подозревается в махинациях при строительстве «Крестовского»

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитет Российской Федерации, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге более чем на 50 млн рублей.



«В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 млн рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.



При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика.

В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-»однодневки». Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.



Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика – бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом «ТДМ», – говорится на сайте следственного комитета РФ.

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