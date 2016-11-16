«Тоттенхэм» готов воспользоваться интересом «Ливерпуля» к Азмуну

Руководство «Тоттенхэма» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Об этом сообщает Bleacher Report.



По информации источника, лондонский клуб сделает официальное предложение «красным» по игроку сборной Англии в январе 2017 года. Отмечается, что «шпоры» пытались приобрести футболиста минувшим летом, но получили отказ. Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Ливерпуля» планирует обновить атакующую линию, и проявляет интерес к форварду «Ростова» Сердару Азмуну.

В нынешнем сезоне Старридж провел на клубном уровне 10 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2019 года.