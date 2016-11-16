Владимир Крикунов: Оптимальное количество для КХЛ, на мой взгляд, – 16 команд

Главный тренер ХК «Автомобилист» Владимир Крикунов прокомментировал возможное сокращение количества клубов в КХЛ.

- Думаю, было бы интереснее, если бы в нашей лиге сократили количество команд. Оптимальное количество, на мой взгляд, — 16 команд. На такое количество команд, которое у нас сейчас, не хватает хоккеистов. У нас 11 человек из Высшей лиги. Да, они хорошие ребята, стараются, работают, но пока не доросли до уровня КХЛ. Увеличение лимита — не самое хорошее решение. Вполне достаточно пяти человек. Если мы сократим количество команд, тогда и уровень будет другой. В моё время был хороший уровень, когда было девять команд. Как я отношусь к китайской команде? У них играют в основном финны и всего один-два китайца. Наших есть немного, - передает слова Крикунов «Чемпионат».

Напомним, что президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко допускает сокращение числа клубов лиги в следующем сезоне.

Добавим, что в нынешнем сезоне в КХЛ выступает 29 клубов. Впервые в КХЛ принимает участие китайский клуб - «Куньлунь».