Александр Поветкин: Бой со Стиверном всем все покажет и расставит на свои места

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с канадцем Бермейном Стиверном, а также рассказал, чем занимался во время простоя без поединков.



«Конечно. Мы вместе с моим тренерским штабом просмотрели его бои, ознакомились с его манерой вести поединки. Могу сказать, что достаточно хорошо осведомлен о своем сопернике. Сильные и слабые стороны? Знаете, на таком уровне у оппонентов не бывает слабых сторон. Бермейн – боксер, входящий в топ-10 лучших тяжеловесов мира. Конечно, есть кое-какие детали, на которые я обратил внимание, но этого я вам не расскажу, тут уж извините. Я хочу одержать победу. Нокаутом или по очкам – не важно.

Все это время я вел подготовку, постоянно тренировался и был в форме. Не было такого, чтобы я прекратил тренировки и запустил себя. Я был в тонусе. Спорт – это не просто часть моей жизни, это вся моя жизнь. Так что не стоит считать, что я находился или нахожусь в плохой форме. Предстоящий бой всем все покажет и расставит на свои места», – цитирует Поветкина издание «Известия».

Поветкин и Стиверн проведут поединок 17 декабря в Екатеринбурге.