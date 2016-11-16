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Виталий Мутко: Для сохранения ФК «Динамо» все будет сделано

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал решение сложную ситуацию, сложившуюся в ФК «Динамо».

- Акционер клуба - общество «Динамо». Недавно у них прошло заседание попечительского совета, и общее направление на нем было принято следующее - клуб сохранить. Ну а если оно принято, можно сделать все для сохранения клуба. Вот в РФС были огромные долги, все могли предъявить требования и организацию сделать банкротом. А если есть добрая воля, можно сделать все. Мы в РФС проделали огромную работу: провели реструктуризацию долгов, подписали договоры с кредиторами, банком..., - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, попечительский совет ВФСО «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба.

Ранее стало известно, что «Динамо» испытывает финансовые проблемы, из-за которых клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ.

Добавим, «Динамо» лидирует в ФНЛ, опережая «Тосно» на пять очков.

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