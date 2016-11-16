Первый канал покажет бой Ковалева и Уорда в прямом эфире
Первый канал проведет прямую трансляцию поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и представителем США Андре Уордом. Об этом сообщается на странице российского боксера в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что ориентировочное начало эфира запланировано на 06:00 утра по московскому времени.
Напомним, бой между 33-летним Ковалевым, который является чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе, и американцем Андре Уордом состоится 19 ноября (в России – 20-го).
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