Анатолий Бышовец: Трудно представить, как Болт на своем шаге будет управляться с мячом
Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение девятикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта начать футбольную карьеру.
- Трудно представить, как Болт на своем шаге будет управляться с мячом, сможет ли он так же быстро принимать игровые решения. У меня сомнения в том, что свою скорость он сможет полезно использовать на футбольном поле. Случай этот, конечно, неординарный. У нас если и приглашают из легкой атлетики, то скорее тренеров. Вот недавно в «Рубине» работал Евгений Бондаренко — бывший тренер Светланы Феофановой, но это, конечно, немного из другой оперы. Что касается спортсменов-легкоатлетов, которые предлагали свои услуги и хотели бы тренироваться сами, я такого случая не помню, - рассказал Бышовец в интервью «Собеседник.ru«.
Ранее легендарный ямайский спринтер подтвердил намерение стать профессиональным футболистом.