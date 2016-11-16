Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 1 ОТВашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль3 : 4 ОТФлорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Трудно представить, как Болт на своем шаге будет управляться с мячом

Источник:  СобеседникКомментарии

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение девятикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта начать футбольную карьеру.

- Трудно представить, как Болт на своем шаге будет управляться с мячом, сможет ли он так же быстро принимать игровые решения. У меня сомнения в том, что свою скорость он сможет полезно использовать на футбольном поле. Случай этот, конечно, неординарный. У нас если и приглашают из легкой атлетики, то скорее тренеров. Вот недавно в «Рубине» работал Евгений Бондаренко — бывший тренер Светланы Феофановой, но это, конечно, немного из другой оперы. Что касается спортсменов-легкоатлетов, которые предлагали свои услуги и хотели бы тренироваться сами, я такого случая не помню, - рассказал Бышовец в интервью «Собеседник.ru«.

Ранее легендарный ямайский спринтер подтвердил намерение стать профессиональным футболистом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ханс-Йоахим Ватцке: Болт будет тренироваться с «Боруссией», но предлагать ему контракт мы не планируемИсполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что вместе с командой будет тренироваться знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт. Впрочем, он дал понять, что в качестве футболиста в официальных матчах они на него не рассчитывают.Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистомЛегендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом, сообщает Guardian.Анатолий Бышовец: Не вижу проблемы в том, что Дзюба не поехал в сборную, но играет за «Зенит»Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не видит противоречия в том, что нападающий Артем Дзюба из-за травмы не был вызван в национальную команду на матчи с Катаром и Румынией, но вышел на поле в матче с «Тереком» (1:2).Анатолий Бышовец: Не думаю, что «Спартак» будет испытывать проблемы в матче с «Томью» без Промеса и БоккеттиБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между «Томью» и «Спартаком». Напомним, что командам предстоит сыграть в 13-м туре чемпионата России.Анатолий Бышовец: «Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Краснодара» от «Шальке» (0:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.Анатолий Бышовец: «Зенит» одержал запланированную победу над соперником среднего уровняЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Дандолком» (2:1).Анатолий Бышовец: Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКАЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением относительно проблем в футбольном ЦСКА.Анатолий Бышовец: Время делать командуАнатолий Бышовец: Время делать командуЗнаменитый тренер рассказал «Советскому спорту», с какими проблемами сталкивается национальная команда, переживающая смену поколений.Анатолий Бышовец: Я рад, что Кокорин вернулся в сборнуюЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением относительно возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенностиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Анатолий Бышовец: У «Спартака» шансов на победу большеЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.Анатолий Бышовец: Думаю, что финал Кубка для «Локомотива» вполне реаленБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России над самарскими «Крыльями Советов».Болт представил трейлер документального фильма про свою жизньДевятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт представил трейлер документального фильма о своей жизни, сообщает портал cine.colombia.com.Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.Статуя Болта появится рядом с памятником Боба МарлиВ Ямайке планируют установить статуи в честь олимпийских чемпионов.Анатолий Бышовец: Надеюсь, сборная России не разочарует в матче с Коста-РикойБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой, который состоится сегодня в Краснодаре.Анатолий Бышовец: До конца года Черчесову нужно определиться с игроками сборной к ЧМ-2018Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой заявил, что у Станислава Черчесова остается не так много времени, чтобы определиться с костяком сборной к ЧМ-2018.Анатолий Бышовец: Петреску явно переоценил себя и возможности «Кубани»Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Дана Петреску с поста наставника краснодарской «Кубани».Анатолий Бышовец: Два поражения «Спартака» – это свершившийся факт, можно говорить о тенденцииЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о двух поражениях московского «Спартака».Анатолий Бышовец: Нужно понимать, насколько на сегодня востребован Кокорин в сборной РоссииЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Александра Кокорина в списке игроков сборной России, вызванных на матч с Коста-Рикой.

Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Усэйн Болт
Усэйн Болтвсе новости

Cпецпредложение