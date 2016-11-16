Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 1 ОТВашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль3 : 4 ОТФлорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: Национальный арбитраж упростит рассмотрение дел спортсменов из России

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков выразил мнение, что создание национального спортивного арбитража в России упростит и ускорит рассмотрение дел российских спортсменов.

«Если мы хотим перенести решение по делам наших спортсменов на национальный уровень – российская спортивная федерация, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и российский арбитраж – то это все упростит и ускорит. Национальный арбитраж поможет спортсменам разрешить некоторые проблемы. Разве что по допинговым делам. Ведь их в основном составляют претензии национальных антидопинговых агентств к федерациям или наоборот. В принципе это нужно.

Национальный орган не поможет в защите наших спортсменов от WADA. После обнаружения факта нарушения антидопинговая структура ставит вопрос по спортсмену перед федерацией – национальной или международной, и та выносит решение о дисквалификации или не выносит. Далее WADA может подать иск в CAS, если не удовлетворена решением национальной или международной федерации», – приводит слова Шубенкова официальный сайт телеканала «360».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шубенков о выборах главы ВФЛА: Мои симпатии на стороне ИсинбаевойЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков поддерживает кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнСергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Недовольных по выплатам компенсации за Олимпиаду быть не можетЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио.Сергей Шубенков: Компенсация за Олимпиаду? Для меня это не новостьЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнованийЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Тренер: Шубенков может выступить еще на двух ОлимпиадахЛичный тренер барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что легкоатлет может выступить еще на двух Олимпиадах.Сергей Шубенков: Британские СМИ практически обвиняют меня в риторике холодной войныДействующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал обвинения британских СМИ в том, что он использует риторику холодной войны.Сергей Шубенков: Нам кричат, что американцев поймали на допинге, но это от недостаточной информированностиРоссийский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о разрешении WADA для американских спортсменов употреблять запрещенные препараты по медицинским показаниям с разрешения WADA. Среди этих спортсменов назывались американские теннисистки Винус и Серена Уильямс.Министерство спорта финансово поможет Шубенкову и другим легкоатлетам в судах с ИААФМинистерство спорта окажет российским легкоатлетам финансовую помощь для судебных разбирательств с ИААФ, заявил министр спорта России Виталий МуткоСергей Шубенков: Трындеть – не мешки ворочать…Сергей Шубенков: Трындеть – не мешки ворочать…Во время Олимпиады Сергей Шубенков дебютировал в качестве комментатора и ведущего на телеканале «Матч ТВ».Сергей Шубенков: Мустафина - отличный вариант на роль знаменосца на закрытии ОлимпиадыРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением о том, кто должен быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Сергей Шубенков: Ожидали от Клишиной большего, она способна прыгать дальшеРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал выступление прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.«Борцы за чистоту спорта» лишили нас как минимум трех медалей«Борцы за чистоту спорта» лишили нас как минимум трех медалейВ ночь со среды на четверг в Рио женщины разыграют деньги, славу и внимание мужчин, соревнуясь в умении летать над пропастью во ржи.Сергей Шубенков: Не верил, что CAS удовлетворит апелляцию КлишинойРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение CAS допустить к участию в Олимпийских играх Дарью Клишину.Анна Чичерова: Россия могла бы завоевать три медали в легкой атлетикеОлимпийская чемпионка Анна Чичерова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» заявила, что была готова отстоять свое звание на Играх в Рио-де-Жанейро.Сергей Шубенков: Отказ швейцарского суда был основан на несоответствии критериям МОКЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал вердикт швейцарского Федерального суда в Лозанне, который отклонил апелляцию российских легкоатлетов на решение CAS.Сергей Шубенков: ВФЛА только выиграет, если Исинбаева станет президентом федерацииСергей Шубенков считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) только выиграет, если Елена Исинбаева станет президентом организации, потому что нынешнее руководство ВФЛА не смогло в должной мере вывести российскую легкую атлетику из кризиса.Сергей Шубенков: Ефимову замотали по судам, но будем надеяться, что она возьмет «золото» на дистанции 200 метровДействующий чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков встал на защиту российской пловчихи Юлии Ефимовой, которая накануне выиграла серебряную медаль на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро в заплыве на 100 м брассом, после чего была освистана трибунами.

Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости

Cпецпредложение