Сергей Шубенков: Национальный арбитраж упростит рассмотрение дел спортсменов из России

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков выразил мнение, что создание национального спортивного арбитража в России упростит и ускорит рассмотрение дел российских спортсменов.



«Если мы хотим перенести решение по делам наших спортсменов на национальный уровень – российская спортивная федерация, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и российский арбитраж – то это все упростит и ускорит. Национальный арбитраж поможет спортсменам разрешить некоторые проблемы. Разве что по допинговым делам. Ведь их в основном составляют претензии национальных антидопинговых агентств к федерациям или наоборот. В принципе это нужно.

Национальный орган не поможет в защите наших спортсменов от WADA. После обнаружения факта нарушения антидопинговая структура ставит вопрос по спортсмену перед федерацией – национальной или международной, и та выносит решение о дисквалификации или не выносит. Далее WADA может подать иск в CAS, если не удовлетворена решением национальной или международной федерации», – приводит слова Шубенкова официальный сайт телеканала «360».