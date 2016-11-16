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Эрик Дайер: Эррере не стоит извиняться за свой поступок, мы еще встретимся в чемпионате Англии

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер рассказал о конфликте с игроком «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой во время товарищеского матча между сборными Англии и Испании (2:2).

«Он ткнул пальцем мне в лицо, но я хочу понять, зачем? Это просто смешно. Эррера говорит всем, что не делал этого, но если вы посмотрите повтор матча, то обязательно увидите этот эпизод. Я не любитель мести, но бить по ногам – довольно грязные вещи, и они не нужны футболу.

Не стоит извиняться, скоро мы встретимся в чемпионате Англии. Это спорт и такие вещи случаются. Может Андер сделал это, потому что я был зол, но это было очень странно», – цитирует игрока сборной Англии Goal.

Отметим, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 11 декабря в рамках 15-го тура АПЛ.

Матч

Англия - Испания - 2:2 (1:0)

Голы

Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).

Состав

Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)

Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)

Предупреждения:

Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция



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