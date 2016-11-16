Эрик Дайер: Эррере не стоит извиняться за свой поступок, мы еще встретимся в чемпионате Англии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер рассказал о конфликте с игроком «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой во время товарищеского матча между сборными Англии и Испании (2:2).



«Он ткнул пальцем мне в лицо, но я хочу понять, зачем? Это просто смешно. Эррера говорит всем, что не делал этого, но если вы посмотрите повтор матча, то обязательно увидите этот эпизод. Я не любитель мести, но бить по ногам – довольно грязные вещи, и они не нужны футболу.

Не стоит извиняться, скоро мы встретимся в чемпионате Англии. Это спорт и такие вещи случаются. Может Андер сделал это, потому что я был зол, но это было очень странно», – цитирует игрока сборной Англии Goal.

Отметим, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 11 декабря в рамках 15-го тура АПЛ.



