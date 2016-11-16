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Александр Жуков: В ходе расследования сотрудники СК РФ допросили более 50 атлетов и тренеров

Источник:  Р-СпортКомментарии

Следственный комитет РФ допросил более 50 атлетов и тренеров в ходе расследования дел о допинге. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

- В ходе расследования сотрудники СК РФ допросили более 50 атлетов, тренеров и работников министерства спорта и национальных спортивных федераций. Мы ждем окончания расследования, но уже несколько людей были уволены из Минспорта и подконтрольных им организаций, - цитирует Жукова «Р-Спорт».

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

На декабрь запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует возможные допинговые нарушения и манипуляции на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.  

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