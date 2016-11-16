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Олег Иванов: Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Тереке»

Источник:  «Известия»Комментарии

Грозненский «Терек» начал переговоры о продлении контракта с одним из лидеров клуба Олегом Ивановым.

- Что касается моих трудовых отношений с «Тереком» и истекающего срока действия контракта, то могу сказать, что лед действительно тронулся, - признался «Известиям» Иванов. - Уже сделаны первые шаги и думаю, в ближайшее время сядем и поговорим с руководством относительно продления контракта и условий нового договора. Я, конечно же, заинтересован в том, чтобы остаться в «Тереке», - передает слова Иванова «Известия».

Напомним, полузащитник «Терека» и сборной России в 12 матчах этого сезона отметился голом и двумя результативными передачами за грозненскую команду.

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