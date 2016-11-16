Настольный теннис помогает восстанавливать зрение
Настольный теннис – отличная тренировка для глаз
Как и другие виды спорта, настольный теннис при регулярных занятих приносит
пользу здоровью. Однако, у этого вида спорта есть и немного неожиданный, но весьма полезный эффект
– он намного эффективнее других дисциплин тренирует мышцы глаз.
Это мнение еще раз подтвердилось в ходе экспериментов, проведенных в швейцарском Центре изучения проблем офтальмологии. Играя в настольный теннис,
человек постоянно следит взглядом за мячиком, который находится то близко, то
далеко. При этом шарик еще и движется в разных направлениях. Такая
тренировка для глаз помогает поддерживать отличное зрение, снимает усталость
после длительной работы с компьютером. Офтальмологи рекомендуют занятия
настольным теннисом и близоруким, и дальнозорким, а также после операций
на глазах.
Кроме того, игра в настольный теннис
оттачивает движения кистей до ювелирного совершенства. Во время
одного сета игрок меняет положение руки, держащей ракетку, несколько сотен и
даже тысяч раз. Пинг-понг способствует формированию аккуратного
каллиграфического почерка, помогает в развитии художественных
способностей. Занятия пинг-понгом особенно рекомендуются для детей, которым тяжело дается письмо и чтение.
Настольный теннис развивает и
поддерживает высокую подвижность суставов. Задействованы лучезапястный,
локтевой, плечевой и тазобедренный суставы, позвоночный столб. Гибкость
помогает игроку молниеносно реагировать на движение мяча и отвечать точным
ударом.