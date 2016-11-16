Настольный теннис помогает восстанавливать зрение

Настольный теннис – отличная тренировка для глаз

Как и другие виды спорта, настольный теннис при регулярных занятих приносит пользу здоровью. Однако, у этого вида спорта есть и немного неожиданный, но весьма полезный эффект – он намного эффективнее других дисциплин тренирует мышцы глаз.

Это мнение еще раз подтвердилось в ходе экспериментов, проведенных в швейцарском Центре изучения проблем офтальмологии. Играя в настольный теннис, человек постоянно следит взглядом за мячиком, который находится то близко, то далеко. При этом шарик еще и движется в разных направлениях. Такая тренировка для глаз помогает поддерживать отличное зрение, снимает усталость после длительной работы с компьютером. Офтальмологи рекомендуют занятия настольным теннисом и близоруким, и дальнозорким, а также после операций на глазах.

Кроме того, игра в настольный теннис оттачивает движения кистей до ювелирного совершенства. Во время одного сета игрок меняет положение руки, держащей ракетку, несколько сотен и даже тысяч раз. Пинг-понг способствует формированию аккуратного каллиграфического почерка, помогает в развитии художественных способностей. Занятия пинг-понгом особенно рекомендуются для детей, которым тяжело дается письмо и чтение.

Настольный теннис развивает и поддерживает высокую подвижность суставов. Задействованы лучезапястный, локтевой, плечевой и тазобедренный суставы, позвоночный столб. Гибкость помогает игроку молниеносно реагировать на движение мяча и отвечать точным ударом.