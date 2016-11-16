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Виталий Мутко: Задача обновить состав сборной России выполнена

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился своим мнением о сборной России по футболу.

- В целом та задача, что стояла перед командой, выполнена. Надо было в этом году начать обновление сборной. Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Но у нас новый тренер, закончился европейский цикл, и задача была такая, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник сборная России в Грозном на «Ахмат-Арене» с минимальным счетом обыграла команду Румынии со счетом 1:0.

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