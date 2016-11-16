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Евгений Валиев: В матче «Бавария» - «Зенит» на площадке будет настоящая война

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка Европы против «Баварии».

- Будет настоящая война на площадке. Они постараются взять реванш за обидное, как им кажется, поражение в Петербурге. Будут стараться упрочить свое лидерство в группе. В свою очередь, мы не собираемся отсиживаться в обороне, будем стараться их снова обыграть.

- Наверняка соперник уделит особое внимание Райану Тулсону, который проводит отличные матчи в последнее время. Как с этим будете бороться?
- На тренировке тренеры нам подскажут, как лучше организовать свою игру. Если Райана будут усиленно опекать, у других игроков нашей команды появится больше свободы. Думаю, нам нужно будет этим воспользоваться, - приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 16 ноября в Мюнхене и начнется в 22:00.

В первом матче, который прошел 12 октября в Петербурге, победу одержал петербургский клуб со счетом 80:77.

Подопечные Василия Карасева с двумя победами и поражениями идут на четвертом месте в группе С. Немцы лидируют, имея в активе три победы в четырех играх.

Матч

Бавария - Зенит

Место и дата

16 ноября 22:00, Ауди Доме, Онлайн-трансляция

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