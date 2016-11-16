В ЦСКА недовольны игрой Ионова, клуб не станет выкупать футболиста у «Динамо»

Как сообщают «Известия», в московском ЦСКА не планируют выкупать полузащитника Алексея Ионова, права на которого принадлежат столичному «Динамо».

Отмечается, что футболист вернется в расположение бело-голубых по окончании текущего сезона.

«В ЦСКА многих не устраивает игра Алексея Ионова. По мнению тренерского штаба и руководства, российский полузащитник не может раскрыть весь свой потенциал в составе красно-синих и его появление в команде не усилило ее атакующую игру. Пока Ионов играет практически в каждом матче только исходя из того, что клуб захлестнула череда травм. В лазарете ЦСКА находятся сразу несколько игроков центра поля. К уже давно травмированному Алану Дзагоеву недавно добавились Бибрас Натхо и Георги Миланов. По-прежнему не могут рассчитывать армейцы и на своего главного лидера Романа Еременко, отбывающего дисквалификацию на неопределенный срок.



Кроме того, выкуп трансфера Ионова руководство считает нецелесообразным ввиду не самой благоприятной финансовой ситуации в клубе. ЦСКА взял курс на экономию и тщательно следит за своим бюджетом, в том числе на трансферном рынке. Вероятнее всего, Алексей Ионов по окончании сезона вернется в расположение московского «Динамо», – рассказал источник в столичном клубе.

Напомним, Ионов стал игроком ЦСКА минувшим летом. На данный момент 27-летний полузащитник провел за армейцев во всех турнирах 17 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Ионова в 4 млн евро, а его контракт с «Динамо» рассчитан до 2019 года.







