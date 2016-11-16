Михаил Головков: Гол Копейкина в ворота «Динамо» нужно было засчитывать

Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой нападающего Алексея Копейкина в третьем периоде матча с московским «Динамо».

- Наше мнение — гол нужно было засчитывать. Но там был авторитетный инспектор матча Александр Поляков, мы с ним побеседовали и с главным судьёй КХЛ Алексеем Анисимовым. Они считают, что этот гол не нужно было засчитывать. Нам обещали отправить видео с этим моментом комиссару в ИИХФ, чтоб он дал нам по нему разъяснения. По игре гол должны были засчитывать. Мы считаем, что удара ногой не было, они считают, что был. После удара ногой, как они говорят, был отскок от щитка вратаря. Но мы считаем, что удара ногой не было и вратарь сам себе завёз шайбу. Здесь уже идёт игра терминов. Даже судьи после просмотра пошли с шайбой к центру, и мы подумали, что всё, гол засчитан. Но потом они вернулись назад, и скамейка штрафников «Динамо» вновь открылась. Гол не засчитали, - передает слова Головкова «Чемпионат».

Напомним, что во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - «Динамо» Мск при счете 3:3 арбитры встречи отменили взятие ворот столичной команды после броска форварда подмосковной команды Алексея Копейкина.

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Добавим, что игра завершилась победой московского «Динамо» по буллитам со счетом 4:3.