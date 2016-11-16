Наставник сборной Чили: Санчес – один из лучших игроков в мире, но я хотел бы отметить всех футболистов нашей команды

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци оценил уровень игры полузащитника Алексиса Санчеса, отметив, что победа над сборной Уругвая – заслуга всех игроков его команды.



«Санчес является одним из лучших футболистов в мире, но я, все-таки, хотел бы отметить всех игроков нашей команды, поскольку результат матча со сборной Уругвая – заслуга каждого чилийского футболиста», – цитирует специалиста Goal.

Напомним, матч между командами состоялся в рамках квалификации ЧМ-2018 и завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Пицци. Санчес в этой игре отметился дублем.

Матч Чили - Уругвай - 3:1 (1:1) Голы Кавани 17 (0:1). Варгас 45 (1:1). Санчес 60 (2:1). Санчес 76 (3:1). Незабитые пенальти Суарес (Уругвай), 89 Место и дата 16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция



