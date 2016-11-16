Наставник сборной Чили: Санчес – один из лучших игроков в мире, но я хотел бы отметить всех футболистов нашей команды
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци оценил уровень игры полузащитника Алексиса Санчеса, отметив, что победа над сборной Уругвая – заслуга всех игроков его команды.
«Санчес является одним из лучших футболистов в мире, но я, все-таки, хотел бы отметить всех игроков нашей команды, поскольку результат матча со сборной Уругвая – заслуга каждого чилийского футболиста», – цитирует специалиста Goal.
Напомним, матч между командами состоялся в рамках квалификации ЧМ-2018 и завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Пицци. Санчес в этой игре отметился дублем.
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