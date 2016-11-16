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Румыния превзошла Россию по всем показателям, кроме ударов

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В товарищеском матче сборная России обыграла Румынию – 1:0. Единственный гол на 93-й минуте забил Магомед Оздоев.

По данным InStat, Румыния превзошла Россию по владению мячом – 53% против 47%, по количеству и точности передач – 511 (83%) против 473 (79%), по выигранным единоборствам – 82 против 79, по удачным отборам мяча – 58% (всего 33) против 33% (24) и по эффективным обводкам – 80% (всего 20) против 50% (28). Сборная России чаще била по воротам – 14 ударов (5 в створ) против 8 (0).

Всего футболисты сборной России выполнили 834 технико-тактических действия с эффективностью 73%. Показатель Румынии – 870 (76%).

Победа и печаль. Михаил Борзыкин – о сборной России

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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