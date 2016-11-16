Россия – Румыния. У Кокорина худший показатель ТТД

В товарищеском матче сборная России обыграла Румынию – 1:0. Единственный гол на 93-й минуте забил Магомед Оздоев.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Глушаков – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Григоре – 80 (точность – 90%), а острых передач – Самедов – 12 (50%). В обводку чаще всех шел Миранчук – 8 (5 удачных). А в единоборствах самым активным был Кокорин – 29 (выигранные – 38%). Самым грубым игроком матча стал Грозав – 4 фола.

Отметим, что в составе сборной России наибольшее количество ТТД выполнил Самедов – 94 (эффективность – 73%). Лучшая эффективность у Кудряшова – 86%. Худшая – у Кокорина – 52%.