Россия – Румыния. У Кокорина худший показатель ТТД
В товарищеском матче сборная России обыграла Румынию – 1:0. Единственный гол на 93-й минуте забил Магомед Оздоев.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Глушаков – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Григоре – 80 (точность – 90%), а острых передач – Самедов – 12 (50%). В обводку чаще всех шел Миранчук – 8 (5 удачных). А в единоборствах самым активным был Кокорин – 29 (выигранные – 38%). Самым грубым игроком матча стал Грозав – 4 фола.
Отметим, что в составе сборной России наибольшее количество ТТД выполнил Самедов – 94 (эффективность – 73%). Лучшая эффективность у Кудряшова – 86%. Худшая – у Кокорина – 52%.
Победа и печаль. Михаил Борзыкин – о сборной России
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция